Renfe: nel 2019 trasportati 17 mln di tonnellate di merci. Il 76,1% del traffico effettuato con energia elettrica rinnovabile

(FERPRESS) – Roma, 25 SET – Renfe merci ha trasportato 17 milioni di tonnellate di merci nel 2019, il che ha significato un risparmio sui costi esterni di 350 milioni di euro. Il dato rappresenta un aumento del risparmio di 92 milioni, 37,5%, rispetto ai 258 milioni di risparmi generati dal trasporto di merci su rotaia che Renfe ha realizzato nel 2018, anno in cui l’operatore pubblico ha spostato 18,4 milioni tonnellate di carico.

