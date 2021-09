Renfe per 6° anno migliore azienda di trasporto passeggeri nel rapporto del Business Monitor of Corporate Reputation

(FERPRESS) – Roma, 10 SET – Renfe guida la classifica come migliore azienda di trasporto passeggeri per il sesto anno consecutivo nel rapporto del Business Monitor of Corporate Reputation (MERCO) “Companies and Leaders Spain 2021” ed è classificata 38 nella classifica generale. I suoi presidenti, Isaías Táboas, occupano la posizione 75 nella classifica generale degli imprenditori spagnoli con la migliore reputazione, migliorando di undici posizioni rispetto all’edizione precedente.

Pubblicato da GR il: 10/9/2021 h 10:10 - Riproduzione riservata