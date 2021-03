Renfe Mercancías prima azienda ferroviaria ad implementare tutti i messaggi offerti da Adif con il sistema di comunicazione TAF-TSI

(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – Renfe Merchandise ha implementato lo standard di comunicazione TAF-TSI per scambiare le informazioni necessarie per il funzionamento dei treni con l’Amministratore dell’infrastruttura ferroviaria, Adif, stabilendo l’interfaccia comune (Common Interface) che fa parte del Common Components System sviluppato da RailNetEurope (RNE) . In una seconda fase, quando Adif lo avrà implementato, lo standard TAF-TSI sarà utilizzato anche per la pianificazione degli ingranaggi dei treni.

Per mettere in funzione il sistema Renfe Merchandise ha collaborato con Adif, coinvolgendo in questa fase sette messaggi, i più comuni nella comunicazione classica, riferiti a vari aspetti legati alla composizione del treno e ai dati di circolazione.

Con l’avvio della produzione di questo sistema, Renfe Merchandise è davanti al resto delle compagnie ferroviarie, sia passeggeri che merci, nella definizione di tutti i messaggi implementati dall’Adif, che faciliteranno lo scambio di informazioni tra i partecipanti coinvolti. Il provvedimento è un ulteriore tassello della profonda trasformazione tecnologica in cui è coinvolta l’azienda, che mira ad offrire ai propri clienti un servizio digitale, più agile e operativo.

Questo progetto, che facilita l’interoperabilità relativa alle applicazioni telematiche per i servizi di trasporto, è, insieme ad altri intrapresi negli ultimi anni, uno dei pilastri su cui si basa la promozione del trasporto merci su rotaia, per adattarsi alle esigenze che il settore richiede.

Con l’obiettivo di continuare ad avanzare, Renfe Merchandise tiene riunioni con altri gestori e gestori di infrastrutture ferroviarie per estendere questo standard, che consentirà di snellire le comunicazioni e le operazioni nella catena di trasporto.

D’altra parte, Renfe e Adif partecipano al progetto europeo i RAIL, che mira a migliorare l’interoperabilità e la sicurezza nel trasporto merci ferroviario attraverso la digitalizzazione e l’uso degli standard TAF-TSI, in conformità con le Direttive di Interoperabilità e Sicurezza. Questo progetto è cofinanziato dal meccanismo per collegare l’Europa dell’Unione Europea, e include anche la partecipazione di porti statali, autorità portuali e compagnie ferroviarie nazionali ed europee.

Nel 2021, proclamato Anno Europeo della Ferrovia, Renfe Goods continua a contribuire alla promozione della ferrovia come modalità di trasporto sostenibile, innovativa, interconnessa e intermodale con la quale partecipa in modo significativo allo sviluppo del business ed economico tessuto del paese.

