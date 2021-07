Renfe firma il contratto con Texas Central come operatore del progetto ad alta velocità tra Houston e Dallas

(FERPRESS) – Roma, 14 LUG – Texas Central, il consorzio privato che sviluppa il treno ad alta velocità tra le città americane di Dallas e Houston, ha firmato il contratto con Renfe che rende l’azienda spagnola ‘early operator’ del progetto. Dopo aver firmato questo accordo, Renfe lavorerà insieme a Texas Central nella progettazione e nello sviluppo degli aspetti operativi e commerciali del progetto ad alta velocità. Questo accordo rappresenta una nuova fase del progetto che riunisce i migliori esperti del settore ferroviario di tutto il mondo e arriva dopo che il Texas centrale ha annunciato l’incorporazione della multinazionale Webuild a capo del consorzio che realizzerà l’infrastruttura.

