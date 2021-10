Renfe estende a un anno il periodo di prevendita di 58 servizi AV e lunga percorrenza

(FERPRESS) – Roma, 15 OTT – Renfe ha iniziato a estendere il periodo di prevendita a un anno per 58 servizi Ave-Larga Distancia, con l’obiettivo che i viaggiatori possano ottenere prezzi più convenienti e programmare i loro viaggi in anticipo. In una seconda fase e con l’orizzonte del 31 ottobre, si prevede di aggiungere altri 50 treni fino a raggiungere un totale di 108 treni corrispondenti ai servizi Ave-Larga Distancia.

L’operatore continuerà a lavorare per aumentare progressivamente questa misura e incorporare nuovi servizi che consentano l’acquisto dei suoi biglietti con un anno di anticipo.

