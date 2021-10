Renfe e il sindacato dei macchinisti SEMAF raggiungono un accordo. Annullato lo sciopero

(FERPRESS) – Roma, 8 OTT – Renfe e il Sindacato dei macchinisti SEMAF hanno raggiunto un accordo che consente di annullare le giornate di sciopero indette da questo sindacato per l’8, 11 e 12 ottobre. SEMAF pone così fine alle interruzioni dei lavori che erano state effettuate dallo scorso 30 settembre. Renfe ha avuto colloqui con il sindacato dei macchinisti dall’inizio delle proteste, nonostante il mancato rispetto dei servizi minimi.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it