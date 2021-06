Renfe e il Comune di Madrid lanciano una campagna di marketing per incoraggiare il turismo in treno

(FERPRESS) – Roma, 24 GIU – Renfe e l’assessorato al turismo del Comune di Madrid lanceranno una campagna di marketing congiunta per pubblicizzare le grandi attrazioni di Madrid come destinazione turistica e la sua eccellente connettività ferroviaria, al fine di incoraggiare i suoi visitatori a viaggiare in treno verso la capitale quest’estate. Questa iniziativa, frutto dell’accordo di collaborazione tra le due organizzazioni, ha l’obiettivo di incentivare il turismo nazionale nel periodo luglio-settembre. La campagna, presentata oggi dall’Assessore al Turismo del Comune di Madrid, Almudena Maíllo, e dal direttore commerciale e commerciale di Renfe, Javier Marín, si concentrerà sulla promozione delle proposte turistiche e culturali offerte dalla capitale ai suoi viaggiatori durante la stagione estiva.

Pubblicato da AB il: 24/6/2021 h 13:53 - Riproduzione riservata