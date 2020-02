Renfe avvia attività negli Stati Uniti con un contratto da 6 milioni di dollari per progetto AV in Texas

(FERPRESS) – Roma, 25 FEB – L’accordo tra Renfe Operadora e il Texas centrale, che è stato raggiunto nel 2019 per sviluppare il progetto High Speed ​​che collegherà le città di Houston e Dallas / Fort Worth, nello stato del Texas, porterà un fatturato di 6.000 milioni di dollari all’operatore ferroviario spagnolo.

