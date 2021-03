Renfe assegna ad Alstom e Stadler contratto per 211 treni ad alta capacità per Cercanías

(FERPRESS) – Roma, 9 MAR -Il Consiglio di amministrazione di Renfe ha approvato l’aggiudicazione alle società Alstom e Stadler del contratto per l’acquisto di 211 treni ad alta capacità per Cercanías, per un importo globale di 2.445 milioni di euro. Del numero totale di treni, 176 avranno una lunghezza di 100 metri ciascuno e altri 35 raggiungeranno i 200 metri.

L’appalto è suddiviso in due lotti: il primo, aggiudicato ad Alstom Transporte, per la fornitura di 152 treni di 100 metri di lunghezza, per un importo di 1.447 milioni di euro; e il secondo, assegnato a Stadler Rail Valencia, per 24 treni da 100 metri di lunghezza e 35 treni da 200 metri ciascuno, per un importo di 998 milioni di euro.

Entrambi i lotti includono le parti del parco, il magazzino iniziale per i pezzi di ricambio e i relativi strumenti e la manutenzione per 15 anni. I servizi di manutenzione saranno forniti tramite società partecipate (51% la società vincitrice e 49% Renfe Fabricación y Mantenimiento).

I nuovi convogli, che saranno utilizzati per il servizio nei grandi centri suburbani, hanno una capienza di almeno 900 posti ciascuno (il 20% in più rispetto all’attuale Civia). Inoltre, ridurranno al minimo il tempo di salita e discesa per i passeggeri, grazie a un design avanzato con un minimo di 10 porte e ampi atri.

Allo stesso modo, saranno tutti completamente accessibili per facilitare gli spostamenti delle persone con mobilità ridotta, e avranno connessione Wi-Fi e aree per biciclette e passeggini per bambini.

Questa operazione fa parte del Piano di Rinnovamento Flotta avviato da Renfe nel 2019, con l’obiettivo di garantire la qualità e il miglioramento dei Servizi Pubblici nei prossimi anni, e che comporterà il rinnovo del 50% dei treni Cercanías e Media Distancia.

Renfe sta compiendo il più grande sforzo di investimento negli ultimi decenni nell’acquisto di materiale rotabile per contribuire a rilanciare la ripresa economica, con gare che insieme superano i 3.500 milioni di euro e che genereranno circa 52.000 nuovi posti di lavoro.

La prima di queste gare è stata aggiudicata lo scorso giugno alla società Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) per la fornitura di 31 treni a scartamento metrico e 6 treni alpini, e la manutenzione parziale della flotta ferroviaria per un periodo di 15 anni, per un importo globale di 258 milioni di euro.

Allo stesso modo, nei prossimi mesi Renfe prevede di aggiudicare due contratti per l’acquisizione di 43 treni a media distanza e 38 treni Cercanías, tutti ibridi, che saranno utilizzati per il servizio in diverse comunità autonome. Allo stesso modo, è prevista anche l’aggiudicazione di un contratto per l’acquisto di 40 motopropulsori che saranno destinati alle diverse linee dell’Alta Velocità.

L’acquisizione di questi treni consente di soddisfare le prevedibili esigenze di ringiovanimento della flotta, con l’aumento dell’affidabilità e riduzione degli incidenti, l’aumento dell’efficienza energetica, nonché l’adeguamento agli obblighi di attuazione dell’accessibilità e l’aumento della sicurezza nel sistema ferroviario.

A questo proposito, Renfe intende ridurre l’età media del parco ferroviario, in particolare delle Cercanías e Regional, che dispongono di treni che, in alcuni casi, hanno più di 30 anni e rappresentano l’80% del servizio pubblico di Renfe.

Renfe dispone attualmente di una flotta di 1.016 treni destinati a Cercanías, Media Distancia e Ancho Métrico (vecchia Feve), e dal 2007 il contratto per l’acquisizione di nuovi treni non era stato bandito.

Il limite operativo di queste unità è di 40 anni, età media che è stata superata in alcune serie di servizi di Media Distanza, in particolare quelli di Scartamento Metrico, e per questo motivo l’operatore ha fatto il maggior investimento possibile per ammodernare la flotta di treni destinati per OSP.

Pubblicato da AB il: 9/3/2021 h 10:03 - Riproduzione riservata