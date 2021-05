Renfe assegna a Talgo il contratto per l’acquisto di un massimo di 40 motrici ad alta velocità

(FERPRESS) – Roma, 25 MAG – Il Consiglio di Amministrazione di Renfe ha approvato l’aggiudicazione alla società Talgo del contratto per l’acquisto di un massimo di 40 motrici per treni ad alta velocità, per un importo complessivo di 281,5 milioni di euro che permetteranno a Renfe di formare i treni Ave con le composizioni delle vetture Talgo trasformate in quella che sarà la nuova serie 107 di Renfe.

Pubblicato da AB il: 25/5/2021 h 13:42 - Riproduzione riservata