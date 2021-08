Renfe aderisce alla USHSR per promuovere lo sviluppo dell’alta velocità nel paese

(FERPRESS) – Roma, 23 AGO – Renfe Operadora ha aderito alla United States High Speed ​​Association (USHSR), la principale associazione dedicata allo sviluppo dell’alta velocità nel Paese. L’USHSR è stata fondata nel 2009 come organizzazione senza scopo di lucro indipendente il cui obiettivo sarebbe quello di ottenere un ampio sostegno pubblico, commerciale e politico in modo che l’alta velocità nel paese riceva maggiori investimenti dal governo federale.

Con questa iniziativa Renfe, che si inserisce nella strategia di internazionalizzazione, la Società diventa membro VIP di questa associazione composta da operatori, imprese edili, società di consulenza, produttori di materiale rotabile e società di servizi, sia nazionali che internazionali, tutti legati al Settore ad alta velocità nordamericano.

Oltre a farsi conoscere tra le aziende del settore in Nord America, l’adesione all’USHSR presenta diversi vantaggi per Renfe, tra cui un migliore accesso alle informazioni sulla nuova normativa in materia di alta velocità nel paese, la partecipazione a vari forum e seminari di interesse o collaborazione nei negoziati che l’USHSR mantiene in materia legislativa, finanziaria o tecnica. Da parte sua, l’Associazione esercita influenza nei governi federali, statali e locali, sostenendo i principali progetti ad alta velocità in fase di sviluppo (California, Texas, Florida o Las Vegas, tra gli altri) e promuovendo lo sviluppo di nuovi.

Il presidente dell’USHSR, Andy Kunz, ha espresso la sua soddisfazione per l’adesione di Renfe come membro dell’Associazione: “Siamo lieti di accogliere Renfe come membro VIP globale”. Nelle sue dichiarazioni, Kunz ha sottolineato che “Renfe è un leader mondiale nell’operazione ferroviaria ad alta velocità” e che l’USHSR apprezza molto “la sua esperienza di prim’ordine” per contribuire alla costruzione di “una rete ad alta velocità di riferimento in America “.

L’incorporazione di Renfe in USHSR è un altro passo nella strategia di internazionalizzazione della Società, che è già presente negli Stati Uniti, dove ha appena firmato un contratto con Central Texas, il consorzio privato che sviluppa l’alta velocità ferroviaria tra le città. Houston, Texas. La firma di questo contratto rende Renfe un “operatore iniziale” del progetto, dopo diversi anni che fornisce servizi di consulenza in fase di appalto, progettazione esecutiva, esecuzione, costruzione, collaudo e messa in servizio della futura linea ad alta velocità.

Renfe fa invece parte del consorzio di aziende che ha realizzato e gestisce la linea ad alta velocità tra La Mecca e Medina in Arabia Saudita, denominata Haramain Highspeed Railway, servizio che nel 2020 ha superato il primo milione di passeggeri.

La Società continua ad analizzare le opportunità di crescita internazionale, sia in Europa che negli Stati Uniti e in America Latina con l’obiettivo che il 10% dei ricavi totali della società provenga da attività estere, sia nell’alta velocità che nel servizio pubblico, entro un periodo di 10 anni.

[/dc]

Pubblicato da AB il: 23/8/2021 h 13:01 - Riproduzione riservata