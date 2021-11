Regolamento delle Nazioni Unite sui sistemi automatici di mantenimento della corsia (ALKS) esteso a camion, bus e pullman

(FERPRESS) – Roma, 26 NOV – Il Forum mondiale per l’armonizzazione delle normative sui veicoli (WP.29) ha adottato un emendamento al regolamento delle Nazioni Unite sui sistemi di mantenimento della corsia automatizzati (ALKS) che stabilisce i requisiti tecnici per il loro utilizzo nei veicoli pesanti, inclusi camion, autobus e pullman. Questo passaggio segna il primo regolamento internazionale vincolante per l’introduzione della cosiddetta automazione dei veicoli di “livello 3” nei veicoli pesanti su strada.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 26/11/2021 h 10:54 - Riproduzione riservata