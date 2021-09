Regno Unito: Stagecoach celebra la Settimana del clima scozzese con un piano zero emissioni per la sua flotta

(FERPRESS) – Roma, 16 SET – Stagecoach, il più grande operatore di autobus e pullman del Regno Unito, sta celebrando la Settimana del clima scozzese con un piano per ridurre decine di migliaia di tonnellate di emissioni di carbonio all’anno dalla sua attività in quanto mira a una flotta di autobus a emissioni zero entro il 2035. Gli investimenti in tecnologie pulite, compresi i nuovi autobus elettrici, dovrebbero fornire una riduzione annuale stimata di circa 67.000 tonnellate di CO2 dalla sua flotta di oltre 1.200 autobus in Scozia in meno di 15 anni.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 16/9/2021 h 12:37 - Riproduzione riservata