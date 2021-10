Regno Unito: parte lunedì Lumo, il servizio ferroviario economico ed elettrico di FirtsGroup

(FERPRESS) – Roma, 22 OTT – Lumo, il nuovo servizio ferroviario economico e 100% elettrico di FirstGroup, viaggerà per la prima volta da Londra King’s Cross a Edimburgo in occasione della celebrazione del suo servizio inaugurale.

I primi dati sulla vendita dei biglietti suggeriscono che la reazione all’offerta più ecologica e conveniente di Lumo è stata positiva.

