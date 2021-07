Regno Unito: OZEM e Innovate UK finanziano una nuova ricerca sui punti di ricarica per veicoli elettrici accessibili

(FERPRESS) – Roma, 14 LUG – Duku, agenzia di design del prodotto con sede nel Gloucestershire, ha vinto una fetta di finanziamento di 20 milioni di sterline per aiutare ad avvicinare il mondo dei veicoli elettrici a emissioni zero. Annunciato dal ministro dei trasporti Grant Shapps, il progetto Duku è uno dei 31 finanziati dall’Office for Zero Emission Vehicles (OZEM) in collaborazione con Innovate UK.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 14/7/2021 h 14:12 - Riproduzione riservata