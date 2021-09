Regno Unito: l’industria dei veicoli commerciali chiede piani di decarbonizzazione prima dei divieti

(FERPRESS) – Roma, 3 SET – La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) ha chiesto al governo inglese di collaborare con l’industria per sviluppare un piano che faciliti la transizione ai mezzi pesanti a emissioni zero, prima di fissare una data di fine vendita per i camion alimentati in modo convenzionale.

Tutti i principali produttori di autocarri europei hanno concordato che i nuovi mezzi pesanti saranno privi di combustibili fossili entro il 2040 e stanno investendo miliardi in nuovi propulsori per sostituire il diesel, il carburante per autocarri più comunemente usato. Tuttavia, al momento non esiste una tecnologia chiara in grado di fornire operazioni a emissioni zero per tutti i pesi e gli usi dei mezzi pesanti.

