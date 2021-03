Regno Unito: Brown (Go-Ahead) necessario proseguire con la National Bus Strategy

(FERPRESS) – Roma, 15 MAR – “È il momento giusto per avere una strategia nazionale per gli autobus. L’utilizzo degli autobus è in declino da sette anni e se la Gran Bretagna è seriamente intenzionata a diventare una nazione a emissioni zero, dobbiamo urgentemente fermare questo declino e convincere le persone a lasciare le loro auto a casa”.

Così David Brown, CEO di Go-Ahead, che ha aggiunto: “Per fare ciò, gli autobus devono essere veloci, affidabili e convenienti. Ciò significa dare più priorità agli autobus, inclusa la precedenza per gli autobus ai semafori e affrontare l’ingorgo nelle ore di punta.

Le persone con un facile accesso ai trasporti pubblici hanno maggiori possibilità di trovare un lavoro e hanno molte meno probabilità di essere socialmente isolate e sole. Lavorando in partnership con le autorità locali, le aziende private possono rispondere alla domanda in modo efficace, fornendo servizi migliori per tutti.

Un autobus a due piani completo può portare fuori strada fino a 75 auto private, quindi i vantaggi degli autobus nel ridurre l’inquinamento e ridurre gli ingorghi sono evidenti come la luce del giorno. Come nazione, dobbiamo finalmente superare il mito secondo cui l’uso dell’autobus è solo per coloro che non possono permettersi un’auto “.

