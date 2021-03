Regno Unito: Boris Johnson lancia la National Bus Strategy. Piano da 3 mld di sterline

(FERPRESS) – Roma, 15 MAR – Il primo ministro Boris Johnson ha svelato la più ambiziosa riorganizzazione del settore degli autobus in una generazione, che vedrà tariffe forfettarie più basse e più semplici in Paesi e città, servizi di turn-up-and-go sulle rotte principali, e nuovi servizi flessibili per ricollegare le comunità.

La nuova strategia degli autobus del Governo, sostenuta da 3 miliardi di sterline di investimenti, vedrà i passeggeri in tutta l’Inghilterra beneficiare di servizi di autobus più frequenti, più affidabili, più facili da usare e da capire, meglio coordinati e più economici.

L’aumento di livello dei servizi in tutto il Paese incoraggerà più persone a utilizzare l’autobus piuttosto che l’auto.

Le modifiche includono: tariffe dell’autobus più semplici con limiti di prezzo giornalieri, in modo che le persone possano utilizzare l’autobus tutte le volte al giorno che vogliono senza affrontare maggiori costi; servizi integrati e biglietteria in tutte le modalità di trasporto, in modo che le persone possano spostarsi facilmente da un autobus all’altro; tutti gli autobus accetteranno pagamenti contactless; centinaia di chilometri di nuove corsie preferenziali renderanno i viaggi più veloci e affidabili, facendo scendere le persone dalle loro auto, riducendo l’inquinamento e i costi operativi.

Il piano in dieci punti del Primo Ministro stabilisce come accelerare la transizione verso trasporti più verdi e più sostenibili.

Verranno consegnati 4.000 nuovi autobus elettrici o a idrogeno costruiti in Gran Bretagna che forniranno viaggi puliti, silenziosi e a emissioni zero; avverrà una transizione di tutta l’Inghilterra verso autobus a emissioni zero, salvaguardando l’industria di produzione di autobus del Regno Unito. Cesseranno le vendite di nuovi autobus diesel entro una data da definire. Autorità locali e operatori lavoreranno insieme per fornire servizi di autobus frequenti, non avendo più bisogno di fare affidamento su un orario tradizionale e avendo la certezza che non aspetteranno più di pochi minuti.

Il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato: “Gli autobus sono un’ancora di salvezza e liberatori, collegano le persone a lavori che altrimenti non potrebbero svolgere, guidano pensionati e giovani a vedere i loro amici, sostengono i centri urbani e proteggono l’ambiente. Proprio come hanno fatto a Londra, le nostre riforme renderanno gli autobus il mezzo di trasporto preferito, riducendo il numero di viaggi in auto e migliorando la qualità della vita per milioni di persone”.

Il mercato frammentato e completamente commercializzato, che ha operato fuori Londra dal 1986, finirà. Operatori e amministrazioni locali stipulare una “partnership rafforzata” o accordi di franchising statutari per ricevere i nuovi finanziamenti e fornire i miglioramenti.

Leggi anche:

Pubblicato da AB il: 15/3/2021 h 09:53 - Riproduzione riservata