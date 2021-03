Regno Unito: Bell (First Bus), bene National Bus Strategy. Necessaria flotta zero emissioni

(FERPRESS) – Roma, 15 MAR – “Accogliamo con favore la pubblicazione della National Bus Strategy: supportiamo pienamente e ci impegniamo a fornire questa entusiasmante visione incentrata sul cliente. In tutto il Regno Unito, lavoriamo già a stretto contatto ed efficacemente con le autorità locali e l’approccio Enhanced Partnership ci consentirà di costruire su queste forti relazioni locali mentre ci muoviamo verso il recupero e lavoriamo per migliorare l’esperienza del cliente”.

Così Janette C, amministratore delegato di First Bus. “In qualità di leader nella mobilità sostenibile, cogliamo le opportunità dimostrate nella strategia nazionale degli autobus per accelerare la transizione verso emissioni zero. Siamo pienamente allineati con le ambizioni del Governo per una flotta di autobus a emissioni zero e ci siamo già impegnati in questo entro il 2035, e non acquisto di nuovi autobus diesel dopo dicembre 2022.

Continueremo a garantire che i nostri progressi non solo superino le aspettative del Governo come delineato oggi, ma mettano anche le richieste e le aspettative dei nostri clienti al centro”.

