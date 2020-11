RegioJet: in programma digitalizzazione e ulteriore espansione della sua flotta e dei suoi servizi

(FERPRESS) – Roma, 27 NOV – RegioJet, principale operatore privato di treni e autobus nella regione CEE (Repubblica Ceca, Austria, Slovacchia, Ungheria) sta adeguando la propria strategia nei servizi e nella comunicazione con i clienti. In risposta al COVID 19 e alle restrizioni associate, il principale vettore ferroviario privato per passeggeri della CEE ha deciso un grado di digitalizzazione molto più elevato.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it