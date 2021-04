RegioJet e Dutch Startup European Sleeper progettano nuovo treno notturno che collega Praga, Berlino, Amsterdam, Bruxelles

(FERPRESS) – Roma, 6 APR – RegioJet – il più grande vettore ferroviario privato dell’Europa centrale sulle linee a lunga percorrenza – e European Sleeper – una nuovissima compagnia ferroviaria olandese dedicata ai treni notturni – stanno progettando di lanciare un nuovo servizio di treni notturni che collegano Praga – Dresda – Berlino – Amsterdam – Bruxelles.

