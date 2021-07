RegioJet dal 2 luglio collegherà Budapest con Vienna, Bratislava e Praga anche con i suoi servizi di autobus

(FERPRESS) – Roma, 1 LUG – Dal 2 luglio RegioJet collegherà Budapest con Vienna, Bratislava e Praga anche con i suoi servizi di autobus. Gli autobus RegioJet estenderanno il collegamento ferroviario RegioJet già rilanciato tra Praga, Vienna e Budapest, con corse due volte al giorno in ciascuna direzione.

