RegioJet avvia la vendita di biglietti per la Croazia. Treni per Rijeka, Spalato e Zagabria

(FERPRESS) – Roma, 18 FEB – RegioJet, il principale vettore ferroviario passeggeri privato dell’Europa centrale, ha avviato la vendita dei biglietti per il suo treno estivo per Fiume, Spalato e Zagabria in Croazia. Sono disponibili anche biglietti che includono autobus di collegamento per decine di destinazioni lungo la costa adriatica.

Il prezzo del biglietto include sempre la prenotazione del posto o del letto e tutti i servizi a bordo che i passeggeri ricevono durante il viaggio, tra cui acqua in bottiglia gratuita, caffè e una piccola colazione gratuiti, connessione Internet o utilizzo del portale di intrattenimento RegioJet e altri servizi a bordo Servizi.

Oltre ai posti nell’autobus Astra (autobus open space con touch screen in ogni sedile), i passeggeri possono prenotare il viaggio in un pullman letto, dove hanno diverse opzioni di prenotazione: letto singolo, letto in uno scompartimento silenzioso o prenotare l’intero scomparto letto per un gruppo chiuso di passeggeri.

Il primo treno dovrebbe partire venerdì 28 maggio e percorrerà la nuova tratta: Praga – Brno – Bratislava – Budapest – Zagabria – Fiume / Spalato.

I servizi di autobus di collegamento da Rijeka, Spalato e Gračac serviranno tutte le destinazioni di vacanza sulla costa adriatica croata – dall’Istria a Dubrovnik. Oltre a ciò, gli autobus collegheranno anche le località di villeggiatura di Kotor in Montenegro e Neum in Bosnia ed Erzegovina.

I treni RegioJet per la Croazia offriranno la copertura più ampia e conveniente delle destinazioni di vacanza sulla costa adriatica ai prezzi migliori.

Radim Jančura, il proprietario di RegioJet commenta: “Siamo tornati con i nostri treni estivi per la Croazia. È la luce alla fine del tunnel e non vediamo l’ora di trasportare oltre centomila passeggeri sui nostri treni croati quest’anno. Quest’anno possiamo iniziare tutti i preparativi molto prima e crediamo che pianificare le vacanze estive porterà anche un pensiero più positivo ai nostri clienti ”.

I collegamenti ferroviari avranno un orario simile a quello dell’anno scorso – con partenze da Praga nel pomeriggio alle 16.46, da Bratislava alle 21.17 e Budapest alle 00:05 dopo la mezzanotte. I treni si fermeranno anche a Brno, Břeclav e Györ.

L’arrivo a Zagabria e Fiume sarà la mattina del giorno successivo; l’arrivo a Spalato avverrà nel primo pomeriggio. Partiranno in direzione opposta nel pomeriggio da Spalato e in serata da Fiume e Zagabria, arrivando la mattina del giorno successivo a Budapest, Bratislava, Brno e Praga. Il primo treno partirà il 28 maggio e in maggio, giugno e settembre, i treni circoleranno 3 volte a settimana con partenze da Praga / Bratislava il venerdì, la domenica e il martedì (da Budapest dopo la mezzanotte – alle 00:05 il sabato, il lunedì, Mercoledì) e di ritorno dalla Croazia il sabato, il lunedì e il mercoledì. In luglio e agosto, i treni circoleranno quotidianamente in ogni direzione.

Il treno sarà composto da vagoni letto e anche da carrozze con sedili. Grazie alla nuova tratta, RegioJet offrirà anche un collegamento ferroviario diretto completamente nuovo da Praga e altre città a Zagabria; così come da Budapest alla Croazia o Bratislava.

Sul treno sarà disponibile il servizio RegioJet, comprensivo di colazione gratuita come parte del prezzo del biglietto, connessione internet, possibilità di prenotare l’intero scompartimento letto per quattro persone al prezzo di tre, trasporto bici e altri servizi. RegioJet collaborerà con i suoi partner tradizionali, le Ferrovie Croate HŽ sul territorio della Croazia e sul territorio dell’Ungheria con la Continental Railway Solution.

I treni RegioJet per la Croazia sono stati utilizzati per la prima volta l’anno scorso durante la stagione estiva. In totale, hanno trasportato più di 60.000 passeggeri in entrambe le direzioni e sono diventati un simbolo delle vacanze estive dello scorso anno. Il tasso medio di occupazione è stato del 90%.

Pubblicato da AB il: 18/2/2021 h 10:39 - Riproduzione riservata