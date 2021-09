Reggio Emilia: presentata “Olli”, la navetta elettrica e a guida autonoma per il pendolarismo urbano

(FERPRESS) – Reggio Emilia, 23 SET – Nell’ambito della Settimana europea della Mobilità sostenibile promossa dal Comune, è stato presentato stasera a Reggio Emilia lo shuttle (navetta) a trazione elettrica e guida autonoma ‘Olli’.

Si tratta di ‘Ride To Autonomy’, progetto europeo che vede l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (Unimore) quale unico partner italiano del consorzio internazionale che lo ha messo a punto ed è risultato beneficiario dei finanziamenti europei.

