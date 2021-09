Reggio Emilia: arrivano 300 monopattini Voi Technology unici in Italia con indicatori di direzione

(FERPRESS) – Reggio Emilia, 31 AGO – Voi Technology, azienda svedese di micro-mobilità che offre servizi di sharing in partnership con le pubbliche amministrazioni locali, lancia oggi il suo servizio di monopattini in sharing a Reggio Emilia, mettendo su strada 300 monopattini color corallo del modello Voiager 4: il più sicuro ed innovativo esistente al momento, sviluppato nel dipartimento di ricerca e sviluppo di Voi Technology a Stoccolma.

