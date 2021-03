Reggio Calabria: Atam sbarca su Google. Al via servizio di travel planning per pianificare spostamenti in città con il TPL

(FERPRESS) – Reggio Calabria, 12 MAR – Arriva il “CALCOLA PERCORSO” per il trasporto pubblico a Reggio Calabria. Sul sito www.atam.rc.it cliccando su calcola percorso si attiverà il servizio di travel planning di Google Maps, che permette di pianificare i propri spostamenti in città con i mezzi pubblici, a piedi o in auto.

Basta inserire il punto di partenza e quello d’arrivo per ottenere le indicazioni stradali.

Pubblicato da COM il: 12/3/2021 h 12:41 - Riproduzione riservata