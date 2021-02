Referendum Atac: Fit-Cisl Lazio, domani sit-in unitario al Campidoglio. Trasporti sono bene pubblico e universale

(FERPRESS) – Roma, 24 FEB – “Domani, a partire dalle ore 14.30, saremo in piazza del Campidoglio insieme ai lavoratori per ribadire, in un sit-in unitario con le altre organizzazioni confederali, un principio molto semplice: i Trasporti devono rimanere un bene pubblico e universale, e non devono essere subordinati a logiche privatistiche, orientate al profitto. Contestualmente, il Segretario Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, prenderà parte alla seduta d’Aula del Campidoglio, avente come oggetto gli esiti del referendum consultivo dell’11 novembre 2018”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 24/2/2021 h 14:07 - Riproduzione riservata