Recovery Plan: Pogliese, assenza Ponte sullo Stretto penalizza ancora una volta il Sud

(FERPRESS) – Catania, 28 APR – “L’occasione irripetibile del Recovery Pala ci aspettavamo fosse più attenta verso il Sud del Paese con un coinvolgimento maggiore degli Enti locali che rappresentano la frontiera di prossimità delle istituzioni con i cittadini. Invece, pur rispettando le buone intenzioni del Governo Draghi, dobbiamo prendere atto che ci sono una serie di impegni generici, con il Ponte sullo Stretto di Messina ancora una volta grande assente dai programmi dell’esecutivo e una nuova penalizzazione per l’isola e tutto il Mezzogiorno”. Lo ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese intervenendo in diretta a Rainews, insieme al sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, sui contenuti del Recovery Plan.

