Recovery Plan: M5S, investimenti su idrogeno verde grande sfida

(FERPRESS) – Roma, 13 GEN – “Nel Recovery Plan approvato poche ore fa in Consiglio dei Ministri, trova spazio il capitolo sugli investimenti sulla filiera dell’idrogeno verde che, potremmo dire, ricalca fedelmente il nostro post sul Blog delle Stelle del Giugno 2020” lo scrivono in una nota il Presidente della Commissione Lavori Pubblici, sen. Coltorti, il vicepresidente del Parlamento Europeo Castaldo, il deputato Lorenzoni, del Movimento 5 Stelle.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it