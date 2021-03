Recovery Plan: Iacovone, necessario inserirlo in programma infrastrutturale più ampio

(FERPRESS) – Milano, 26 MAR – “Gli investimenti in infrastrutture in Italia sono tra i più bassi in Europa. Nel 2020 hanno rappresentato soltanto il 2,6% del Pil. Negli ultimi 6 anni sono stati investiti nel settore circa 90 miliardi, cifre che si sono via via ridotte, e oggi prevediamo di dedicare alle infrastrutture il 22% circa dei fondi del Recovery Plan. Se fosse vero, e se fossero solo questi i soldi destinati a infrastrutture, andremmo a ridurre ulteriormente gli investimenti rispetto agli anni precedenti. Mi auguro quindi che le risorse del Recovery Plan siano addizionali e non sostitutive”. Così Donato Iacovone, Presidente Webuild Group in occasione del digital-event “Glocal Economic Forum ESG89 – Logistica e Infrastrutture. L’Italia Sostenibile” – in diretta streaming il 25 marzo – organizzato da ESG89 Group, società attiva nello sviluppo di relazioni B2B.

