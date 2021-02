Recovery Plan: Filt Cgil, serve politica industriale per i trasporti

(FERPRESS) – Roma, 4 FEB – “Maggiore attenzione a infrastrutture per la mobilità sostenibile, all’alta velocità e manutenzione stradale, all’intermodalità e logistica integrata, ma soprattutto serve una politica industriale per i trasporti”. Lo ha evidenziato il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio in audizione sul Recovery Plan, presso le Commissioni riunite Bilancio e Trasporti della Camera, spiegando che “quest’ultimo capitolo pare assolutamente assente nel Pnrr”.

“Per dare piena valorizzazione strutturale agli investimenti previsti nel Piano – ha spiegato il segretario generale Stefano Malorgio – occorre una maggiore integrazione tra infrastrutture e trasporti, secondo una vision di sistema che ad oggi pare assente. Vi è quindi la necessità di intervenire con un serio piano di riforme di settore di medio termine che accompagni gli investimenti, incrementando l’impatto sul Pil, e rendendo maggiormente competitivo il Paese”.

Per Malorgio infine “sono tre le direttrici fondamentali: visione industriale del settore con il superamento del nanismo delle imprese e della bassa patrimonializzazione delle stesse, costruzione di player nazionali che possano competere in ambito europeo; superamento delle inefficienze strutturali e normative, anche migliorando le forme di coordinamento tra le diverse modalità di trasporto; valorizzazione del lavoro per impedire opacità ed effetti distorsivi della concorrenza, anche attraverso un legame stretto tra il regime concessorio o autorizzativo all’uso di una infrastruttura e l’applicazione del Ccnl di settore, sul modello del sistema portuale”.

Pubblicato da COM il: 4/2/2021 h 15:14 - Riproduzione riservata