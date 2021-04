Recovery Plan e Pontremolese: Peracchini, un’occasione storica che non possiamo perdere

(FERPRESS) – La Spezia, 28 APR – In merito al raddoppio della Pontremolese inserita nel Recovery Plan, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue: “Il raddoppio della Pontremolese è un’infrastruttura che il territorio spezzino come tutta la Liguria aspetta da tempo: credo che un’opera che in parte è già finanziata debba trovare, nel piano strategico del Governo per la ripresa e la resilienza a seguito della pandemia mondiale che ha messo l’italia a dura prova, ampio spazio e ampia condivisione politica bipartisan.

