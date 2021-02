Recovery Plan: audizioni Assaeroporti, Assoferr, Fercargo, Agens, Anav, Asstra, sindacati e Legambiente

(FERPRESS) – Roma, 4 FEB – Ultima giornata di audizioni presso la IX Commissione Trasporti della Camera, nell’ambito dell’esame in sede consultiva della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza. In mattinata è stato il turno della Associazione italiana gestori aeroportuali (Assaeroporti); Associazione operatori ferroviari e intermodali (Assoferr) e Fercargo; Agenzia confederale dei trasporti e servizi (Agens), Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (Anav), Associazione trasporti (Asstra), Comitato bus turistici italiani; Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti; Legambiente, Motus-E.

L’Associazione dei gestori aeroportuali ha ricordato la necessità di interventi di sostegno ad un settore che ha subito pesantissime conseguenze dalla crisi Covid, con cadute del traffico di oltre il 72% nel 2020 rispetto al 2019.

La richiesta degli operatori è di inserire anche il settore aeroportuale nel Recovery Plan, con adeguati interventi finalizzati allo sviluppo e alla transizione energetica. Il presidente di Assoferr, Andreas Nolte, ha apprezzato l’impostazione generale del PNRR e la quota di investimenti dedicati al settore della logistica e dei trasporti, ma ha richiesto anche interventi specifici per incentivare il rinnovo del parco carri, dotandoli anche dei moderni sistemi in grado di ridurre il rumore e renderli più efficienti.

Per il Forum di associazioni riunite in Fercargo è intervenuto il segretario generale Giuseppe Rizzi, che ha espresso il compiacimento per le scelte operate nel PNRR a favore della logistica, che rappresentano – per Fercargo – “una svolta epocale”. Rizzi ha spiegato che il trasporto ferroviario merci è sempre stato in Italia la cenerentola del settore dei trasporti, con percentuali fino a pochi anni fa bloccate a circa il 10%, e che oggi – anche grazie a scelte politiche di sostegno del settore – viaggia intorno a percentuali del 12-14%. Un settore, comunque, fortemente colpito dal Covid, che è riuscito a chiudere il 2020 con una perdita di volumi intorno al 4%, ma che nel primo semestre aveva fatto registrare una caduta del traffico del – 12%.

Il segretario generale di Fercargo si è particolarmente soffermato sugli interventi che dovrebbero integrare il piano di ripresa e resilienza, in particolare per quanto riguarda il rinnovo del parco locomotivo delle imprese merci, anche per consentirle di adeguare i mezzi all’evoluzione dei sistemi tecnologici sulla rete previsti dal piano di RFI, con l’adozione dei sistemi di controllo ERTMS. Un altro settore bisognoso di interventi – secondo Rizzi – è il sostegno alla formazione dei macchinisti e del personale di guida, un settore che produce occupazione qualificata, e che risponderebbe – oltretutto – alle esigenze delle imprese di avere a disposizione nuovi addetti, di cui si registra una grave carenza (mancano quasi 2.000 macchinisti).

Le altre associazioni e le organizzazioni sindacali hanno chiesto integrazioni agli interventi previsti nel PNRR per assicurare una effettiva ripresa a settori – come il trasporto pubblico locale – profondamente colpiti dagli effetti della crisi pandemica. Per Legambiente, in particolare, sarebbe importante una visione soprattutto per lo sviluppo del trasporto pubblico o delle modalità di trasporto alternativo nelle grandi città, oltre che favorire il miglioramento dei servizi sull’intero territorio.

Pubblicato da RED il: 4/2/2021 h 15:48 - Riproduzione riservata