Recovery Fund: Toti, costituzione di una commissione ad ok del Consiglio con cui affrontare tutti i temi

(FERPRESS) – Genova, 26 GEN – “La costituzione di una commissione permanente sul Recovery Plan da insediare come commissione speciale nell’ambito del consiglio regionale per la nascita di una cabina ristretta di dialogo con cui affrontare, di volta in volta ,i vari temi”. E’ la proposta presentata al consiglio regionale dal presidente Giovanni Toti nel corso della discussione sul Recovery Plan.

Pubblicato da COM il: 26/1/2021 h 10:24 - Riproduzione riservata