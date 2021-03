Recovery: De Luca (Pd), soddisfatti per risorse importanti alle ferrovie Sud

(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – “L’audizione di Vincenzo Macello, rappresentante del Gruppo Ferrovie dello Stato (FS), nelle commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato sulla Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stata una felice conferma”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it