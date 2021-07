Recovery: ANCI e UPI nella Cabina di regia per la Governance del PNRR. Decaro (ANCI), de Pascale (UPI), Parlamento ci ha ascoltati

(FERPRESS) – Roma, 13 LUG – “Finalmente si ristabilisce un principio di leale collaborazione tra le istituzioni ma soprattutto si riconosce il ruolo centrale, al pari di Governo e Regioni, di Comuni, Province e Città metropolitane, nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it