Ravenna: scelto progetto vincitore per hub intermodale della stazione ferroviaria

(FERPRESS) – Ravenna, 13 mAG – Il concorso d’idee “Hub intermodale della stazione ferroviaria di Ravenna, cerniera urbana tra città storica e Darsena di città” ha un vincitore. Mercoledì 12 maggio, in seduta pubblica da remoto, la Commissione giudicatrice ha reso pubblica la graduatoria provvisoria, in attesa delle verifiche amministrative di rito.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it