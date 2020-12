Ravenna: il ponte Teodorico prende forma. Varata la struttura metallica del nuovo cavalcaferrovia

(FERPRESS) – Bologna, 28 DIC – Il ponte Teodorico prende forma.

È stata infatti varata la struttura metallica – impalcato ed archi – che scavalca i binari e costituisce lo scheletro del nuovo cavalcaferrovia.

