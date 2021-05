Ravenna: Fusignani, i dati di ripresa dei traffici portuali rallentati dalla pandemia sono incoraggianti

(FERPRESS) – Ravenna, 7 MAG – “I segnali di ripresa dei traffici portuali attestati dai dati sul primo quadrimestre diffusi dall’Autorità portuale indicano una tenuta, sono incoraggianti e inducono a un moderato ottimismo“. Lo afferma Eugenio Fusignani, vicesindaco di Ravenna con delega al Porto.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it