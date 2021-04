Ravenna: diventa home port e si dota di una nuova stazione marittima per le crociere

(FERPRESS) – Ravenna, 20 APR – L’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna vuole sviluppare il traffico crocieristico riqualificando l’attuale terminal dedicato alle navi da crociera e l’area circostante che diventerà un grande parco pubblico a beneficio dei turisti e della città. Per raggiungere questo obiettivo è stato oggi pubblicato il bando per la “Concessione del servizio di assistenza passeggeri e di Stazione Marittima nel porto di Ravenna”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it