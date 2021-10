Ravenna: de Pascale presenta la nuova Giunta. Baroncini alla Mobilità e Randi al Porto

(FERPRESS) – Ravenna, 11 OTT – Il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ha presentato la nuova Giunta dopo la tornata elettorale tenutasi lo scorso 2-3 ottobre. Il primo cittadino ha voluto tenere per sé le deleghe relative alle Politiche per la Salute, PNRR, grandi infrastrutture, Partecipazione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it