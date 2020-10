Ravenna: da Anas 90 mln per tangenziale e Ravegnana da Classe al porto. Corsini, occasione storica per la città

(FERPRESS) – Ravenna, 26 OTT – Per la viabilità di Ravenna e dintorni si tratta di una vera e propria svolta. Si metterà mano, riqualificandole, a due arterie strategiche per il territorio: la tangenziale, che si snoda tra la statale 309 Romea e la 16 Adriatica (Classicana), e il tratto della statale Ravegnana che va da Classe al porto.A questi due interventi andranno rispettivamente 70 e 20 milioni, già stanziati da Anas e inseriti nel contratto di programma 2016-2020.



