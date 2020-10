Ravenna: approvata mozione su pista ciclabile tra Classe e Fosso Ghiaia fino a Mirabilandia

(FERPRESS) – Ravenna, 30 SET – Nella seduta di ieri il consiglio comunale di Ravenna ha approvato, dopo modifiche, la mozione “Per la realizzazione di una pista ciclabile tra le località di Classe e Fosso Ghiaia fino a Mirabilandia”, presentata e illustrata dalla consigliera Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna, e sottoscritta in corso di seduta dai consiglieri Marco Turchetti, Marco Maiolini, Daniele Perini, Michele Distaso e Alvaro Ancisi.

