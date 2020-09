Ravenna: al via servizio sperimentale a chiamata per gli spostamenti nell’area sud

(FERPRESS) – Ravenna, 25 SET – Partirà lunedì la sperimentazione del servizio a chiamata, mobility on demand, nell’ambito del trasporto pubblico locale (TPL), nell’area di San Pietro in Vincoli, al fine di facilitare gli spostamenti tra i centri minori della zona sud di Ravenna.

