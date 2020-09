RATP: responsabile della gestione e manutenzione della linea 3 della metro del Cairo

(FERPRESS) – Roma, 3 SET – NAT (autorità del tunnel nazionale e proprietaria della rete metropolitana del Cairo) e RATP Dev, una controllata del Gruppo RATP, hanno firmato un accordo per l’esercizio e la manutenzione della linea 3 della metropolitana del Cairo, per un periodo di 15 anni.Questa partnership tra RATP Dev e NAT fa parte dell’approccio del governo egiziano per rafforzare il ruolo del settore privato nell’ottimizzazione dell’efficienza e della qualità dei servizi offerti ai cittadini.

