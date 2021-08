Rating McKinsey: Mosca è diventata il leader mondiale in termini di efficienza del sistema dei trasporti

(FERPRESS) – Roma, 13 AGO – Mosca è al primo posto a livello mondiale in termini di efficienza del trasporto urbano secondo un nuovo studio McKincey dedicato all’analisi dei trasporti in 25 importanti megalopoli. Tra i parametri più importanti: il minor tempo di attesa nella metropolitana, una delle velocità del traffico più elevate durante l’ora di punta mattutina e la quota di corsie dedicate agli autobus, che è significativamente superiore alla media.

Negli ultimi 10 anni, il numero dei passeggeri che si fidano del trasporto di Mosca è aumentato del 70%.

Secondo il Rating, i moscoviti si fidano sempre più del trasporto urbano. In 10 anni prima della pandemia, la quota dei suoi utenti è salita al 70%: un indicatore molto alto. Pertanto, lo sviluppo su larga scala del trasporto urbano, la costruzione della metropolitana, il miglioramento della sicurezza del traffico, lo sviluppo di nuove autostrade e la simultanea implementazione di tutte le comunicazioni di trasporto con un’enfasi sulle tecnologie verdi e soluzioni digitali convenienti sono le direzioni principali dell’attività di Mosca in politica dei trasporti.

“Ora – dicono alla Metropolitana di Mosca – stiamo sviluppando tipi di trasporto ecologici, continuando lo sviluppo del quadro dei trasporti: nuove linee della metropolitana e nuovi MCD (Diametri centrali di Mosca sono una serie di linee ferroviarie urbane e suburbane che collegano alcune città della Oblast’ di Mosca con la capitale russa, intersecandosi con l’anello centrale di Mosca e varie stazioni della metropolitana. Si sta inoltre migliorando l’accessibilità pedonale di stazioni e fermate e la sicurezza stradale.

“Mosca è pronta per creare il sistema MaaS più moderno al mondo, che unirà tutti i tipi di trasporto e il sistema di biglietteria. Queste le aree di lavoro, dice il Vice sindaco per i trasporti Maksim Liksutov, rappresentano una linea di tendenza in tutte le principali megalopoli del mondo che si concentrano sullo sviluppo di tali progetti”.

