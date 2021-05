Rapporto OTI Nord 2020 illustrato in un webinar: solo il 31% delle opere completate nei tempi

(FERPRESS) – Roma, 25 MAG – Nel 2020 su 68 progetti infrastrutturali monitorati in tutto il Nord Italia, 23 risultano completamente fermi (pari al 34%); 24 invece (35%) hanno avuto un avanzamento inferiore ai programmi e solamente 21 (31%) hanno soddisfatto le tempistiche previste. E’ il dato più eclatante che si ritrova nel Rapporto OTI Nord 2020, che segna anche una grande novità: per la prima volta, infatti, il Rapporto riunisce i risultati dell’indagine tra le associazioni confindustriali di tutto il Nord Italia, e l’Osservatorio Territoriale Infrastrutture (OTI) supera le tradizionali divisioni tra territori del Nord Est e del Nord Ovest.

