Rapporto Audimob: Giovannini, 2022 anno decisivo per politiche della mobilità

(FERPRESS) – Roma, 17 NOV – “Il 2022 può essere un anno decisivo per le politiche della mobilità. Non si tratta di ritornare al 2019, cancellando l’anno horribilis 2020, ma di assicurare un salto veramente ‘quantico’, a partire ovviamente dal PNRR. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, è intervenuto alla presentazione del 18 Rapporto Audimob sulla mobilità degli italiani, presentato da ISFORT, con un discorso tutto proiettato sul futuro e teso a valorizzare ciò che di positivo già c’è, nonostante le molte criticità che sopravvivono.

Il ministro ha ricordato i punti fermi già acquisiti dall’intensa attività normativa: l’istituzione dell’obbligo per le aziende di nominare i Mobility manager; la riforma del TPL, importantissima perché il settore deve operare un salto di livello straordinario per migliorare un’offerta che già nel 2019 era nettamente inferiore alla media europea e con livelli di soddisfazione bassissimi. Il ministro ha poi sottolineato gli altri risultati positivi: lo stanziamento per il settore dei trasporti che, nella legge di Bilancio, per la prima volta di 1,3 miliardi di euro. Altra fondamentale acquisizione è aver inserito nel PNRR i fondi per lo sviluppo del MaaS, Mobilità come servizio, che – insieme ai Mobility Manager – rappresenta uno strumento essenziale per definire nuovi modelli di flessibilità dell’offerta.

Il ministro ha continuato a vedere il bicchiere mezzo pieno per una trasformazione che può esplicare tutti i suoi effetti dal 2022; nel grande piano di rinnovo del parco autobus, sarà inserito il diniego al finanziamento dell’acquisto di autobus alimentati a gasolio, ma le aziende e i comuni devono essere consapevoli che la transizione all’elettrico impone l’adozione di una logica di sistema, con costruzione di depositi, nuove centrali di rifornimento e via dicendo.

La logica di sistema e di filiera coinvolge tutta la politica di mobilità sostenibile, e Giovannini ha sottolineato la notizia positiva della delega al MIMS di coordinare tutta il tema della mobilità sostenibile all’interno del CIPES, l’organismo interministeriale che deve definire i nuovi piani di investimenti con una priorità attribuita proprio al MIMS, con un’innovazione profondissima rispetto al passato.

L’ultimo tema toccato dal ministro riguarda l’opportunità di elaborare progetti per una trasformazione anche dell’economia comportamentale, cioè le scelte dei consumatori in materia di trasporto, con un sistema che tiene conto di politiche di incentivi e disincentivi.

Per Giovannini, il compito fondamentale è affrontare il tema della mobilità in tutte le sue complessità e le sue interconnessioni, ma l’occasione è unica e l’anno 2022 sarà il vero banco di prova dei processi di cambiamento.

17/11/2021