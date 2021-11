Rapporto Audimob: Catalano, inconcepibili 15mila autobus sotto Euro3. Niente finanziamenti ai bus diesel

(FERPRESS) – Roma, 17 NOV – “E’ inconcepile che ci siano ancora 15mila autobus sotto la categoria, con anzianità superiore minimo a 15 anni e altamente inquinanti. Cambiare il Trasporto pubblico locale vuol dire non fare più riferimento alla vecchia idea del TPL, non esiste che – passata la crisi pandemica – si possa pensare di tornare semplicemente quelli di prima, perché già allora il sistema non funzionava e non era efficiente. Invece, insieme alla transizione energetica, il TPL deve riuscire a moltiplicare per due tre volte i propri utenti. E’ una sfida forte, ma che è indispensabile vincere e che deve vederci impegnati tutti insieme”.

Giuseppe Catalano, coordinatore della Struttura tecnica di missione del MIMS, è tornato a ribadire i concetti del ministro della necsssità di un cambiamento profondo del settore del TPL, utilizzando le risorse e l’occasione del PNRR, ma guardando anche oltre perché nella legge di Bilancio sono già previsti stanziamenti pluriennali per 36 miliardi in infrastrutture e sviluppo della mobilità pubblica, anche andando oltre l’orizzonte del 2026, data in cui dovranno essere conclusi gli interventi del PNRR.

“L’impegno del governo, come confermato anche dall’intervento del ministro Giovannini, è totale e finalizzato a creare le condizioni per la transizione ecologica insieme alla riforma del settore che deve essere profonda. Il Rapporto Audimob di Isfort ci conferma ogni anno che il trasporto pubblico arretra, ed ora siamo davanti ad uan sfida che è duplice, perché se da un lato c’è la soddisfazione dei clienti, dall’altra c’è un’emergenza ambientale che va combattuta soprattutto nei trasporti, La realazione del professor Cascetta ieri all’assemblea di Confetra dimostra con dati inconfuntabili che il settore dei trasporti (e, ovviamente, in primis il trasporto merci) continua a veder crescere i volumi di emissioni climalteranti, e le prescrizioni che ci arrivano dall’Unione europea, da Cop 26 indicano chiaramente che non si può continuare su questa strada. Occorre voltare pagina, e lo stiamo già facendo con i primi provvedimenti che prevedono che non sarà più finanziato l’acquiato di autobus a trazione diesel. Al contrario, abbiamo stanziato 2 miliardi di euro per consentire ai Comuni di intraprendere il percorso verso il full electric nei trasporti urbani. Ma man mano la morsa delle politiche di incentivi e disicentivi si stringerà sia a livello nazionale che internazionale, non è possibile assuefarsi all’idea che non sia possibile cambiare la realtà di un Paese che ha consentito ad autobus con anzianità superiore di continuare a circolare impunemente”, ha sottolineato ancora con grande decisione il coordinatore della Struttura tecnica del MIMS.

Catalano ha approfittato della tribuna del convegno anche per rivolgersi alle amministrazioni locali e alle aziende del TPL: “Come Ministero stiamo coinvolgendo le Regioni nella nuova ripartizione dei fondi, con il Fondo nazionale trasporti chebper la prima volta aumenta di circa il 10% annuo per un totale di 1,3 miliardi, assicurando però alle aziende risorse certe. E’ bene, però, che ognuno dimentichi i criteri di ripartizione secondo le vecchie quote storiche, perché si premierà chi è capace di investire con velocità di cambiamento. E saranno applicati anche criteri stringenti per quanto riguarda la capacità di spesa: se non saranno raggiunti gli obiettivi, si interverrà con i poteri sostitutivi o la revoca dei finanziamenti, sono legge dello Stato tutte le norme che compongono l’architettura del nuovo sistema, e il Ministero sta a sua volta aggiornando le sue strutture per essere capace di rispondere alla sfida di un’occasione epocale che non può essere sprecata e che quasi sicuramente non tornerà mai più”, ha concluso il coordinatore della Struttura tecnica di missione del MIMS.

