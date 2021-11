Rapporto Audimob: 18 Rapporto, forte flessione mobilità 2020-2021. Mercato di nicchia, ma avanza l’elettrico

(FERPRESS) – Roma, 19 NOV – ISFORT, l’istituto di ricerca e statistica dei trasporti, ha presentato il 18° Rapporto sulla mobilità degli italiani, nella sede del CNEL alla presenza del presidente Tiziano Treu e con la partecipazione del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini. Carlo Carminucci, direttore Ricerca di Isfort, ha illustrato i risultati del Rapporto, che sarà disponibile integralmente tra pochi giorni, e che conferma la situazione eccezionale del settore in conseguenza della crisi pandemica che ha investito l’intero anno 2020 e riverberato larghi effetti anche sul 2021.

Il dato – prevedibile, ma non per questo meno significativo – più rilevante è la forte flessione della domaanda di mobilità. Carlo Carminucci ha spiegato che, insieme a questo fenomeno, si registrano un aumento della domanda di trasporto di prossimità, con un “ricentraggio” sulla mobilità di corto o addirittura cortissimo raggio. Si registra anche una forte diminuzione nelle motivazioni di mobilità (indagate quasi esclusivamente da Isfort, con una delle carttaeristiche di maggior rilievo del Rapporto), con una forte riduzione del peso degli spostamenti per lavoro e per studio, in particolare per quest’ultimo che ha vissuto tutte le tormentate vicende della didattica a distanza. Anche per il lavoro, ha pesato il ricorso massivo alla pratica dello smart working, con tendenze che possono trasformarsi in fenomeni di lungo periodo e fortemente rilevanti per il bilancio complessivo del settore. Da registrare poi un forte sviluppo della mobilità alternativa, affiancata però da due fenomeni – però – decisamente preoccupanti, vale a dire la forte crisi del trasporto pubblico (e, in particolare, dell’intermodalità, cioè dello scambio e integrazione tra diverse modalità), e il forte incremento del ricorso alla mobilità con mezzi privati, che ha ingigantito ancor più il ruolo dell’automobile che già era assolutamente predominante nel settore. Particolarmente rilevante anche la diminuzione dei chilometri percorsi: è cresciuta fino al 40% (dal 32% degli anni precedenti) la domanda di mobilità entro il raggio di 2 chilometri, e – in generale – nei centri urbani gli spostamenti sono concentrati per il 70% in un tempo massimo di 15 minuti. L’influsso della crisi pandemica è evidente nel dato riguardante i passeggeri del trasporto pubblico, che complessivamente sono diminuiti del 60%, con fenomeni che hanno accentuato le fratture territoriali già esistenti nel settore. Un ultimo dato significativo può riguardare la crescita, ancora percentualmente irrilevante nel mercato globale, ma significativa nel segmento di nicchia della diffusione delle auto elettriche o ibride, cresciute anche a due cifre (con punte del 16-17%) nell’ultimo periodo.

Il complesso quadro descritto dal Rapporto è stato prima analizzato dal ministro Giovannini, e poi discusso in una tavola rotonda – moderata da Armando Cartenì, dell’Università Vanvitelli della Campania – cui hanno partecipato Arrigo Giana, presidente di Agens e direttore ATM Milano; Giuseppina Gualtieri, vicepresidente Asstra e a.d. TPER Bologna; Gianpaolo Gualaccini, coordinatore Consulta Sicurezza del Cnel; Giulio Guerrini, per federMobilità; Mario Tartaglia, responsabile Strategie di FS Italiane; Sergio Veroli, presidente Consumer’s Forum; mentre Giuseppe Catalano, resposnabile della Struttutecnica di missione del MIMS ha tratto le conclusioni del forum.

